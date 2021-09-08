Калининградская полиция: Мошенники вернулись к старым схемам обмана

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Жители Калининградской области перевели мошенникам около трех миллионов рублей. При этом, как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в последнее время возобновились и случаи возврата к старым схемам обмана, о которых многие уже, вероятно, успели позабыть.

Так, в Калининграде 72-летняя пенсионерка перевела злоумышленникам 110 тысяч рублей через мобильное онлайн-приложение. Женщина поверила, что ей звонит сын. Голос был не совсем похожим, но это объяснялось плохой связью и тем, что мужчина якобы попал в ДТП и не может нормально говорить. Он объяснил «матери», что необходимо перевести денежную компенсацию, чтобы на него не завели уголовное дело. Пенсионерка так и сделала.

В остальных случаях злоумышленники использовали уже знакомые методы: представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов или предлагали подзаработать. Например, в Краснознаменске 33-летней женщине, работающей бухгалтером, позвонил неизвестный, который представился начальником аналитического отдела брокерской фирмы по работе с криптовалютой. Преступник убедил перевести средства через онлайн-приложение на указанные счета. Потерпевшая лишилась 900 тысяч рублей.