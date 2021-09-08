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Экономика8 сентября 2021 19:56

Перевозки контейнеров из Китая в Европу и обратно по Калининградской железной дороге выросли в 4 раза

83 % от общего объема были перевезены по мультимодальным маршрутам
Николай Литвинов
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С января по август 2021 года по инфраструктуре Калининградской железной дороги между Китаем и Европой было перевезено больше 69 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).Как сообщает пресс-служба КЖД, это в 4,2 раза превысило объем контейнерных перевозок за восемь месяцев 2020 года.

83 % от общего объема были перевезены по мультимодальным маршрутам. С января по август 2021 года по Калининградской железной дороге и затем через порты грузополучателям было отправлено 58,3 тыс. ДФЭ контейнеров из Китая в Европу и в обратном направлении (в 6,9 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года).