Перевозки контейнеров из Китая в Европу и обратно по Калининградской железной дороге выросли в 4 раза

С января по август 2021 года по инфраструктуре Калининградской железной дороги между Китаем и Европой было перевезено больше 69 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).Как сообщает пресс-служба КЖД, это в 4,2 раза превысило объем контейнерных перевозок за восемь месяцев 2020 года.

83 % от общего объема были перевезены по мультимодальным маршрутам. С января по август 2021 года по Калининградской железной дороге и затем через порты грузополучателям было отправлено 58,3 тыс. ДФЭ контейнеров из Китая в Европу и в обратном направлении (в 6,9 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года).