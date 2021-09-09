В Гусеве вандалы повредили пушки на центральной площади

. Фото: gusev-online.ru

Инцидент произошел 4 сентября. Как сообщает «Информационный портал города Гусева», двое парней и девушка, предположительно иногородние, гуляли по огороженной территории строящегося пешеходного моста. Затем они перелезли через ограждение и продолжили путь по набережной, где их внимание привлекли макеты пушек, расположенные возле храма Всех Святых.

Хулиганы сняли защитный чехол с одной из пушек и испортили механизм затвора, а также пытались сдвинуть с места макет орудия.

Действия хулиганов зафиксировала система «Безопасный город». Сейчас личности молодых людей устанавливает полиция.