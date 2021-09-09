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Общество9 сентября 2021 9:30

В Калининграде появится прогулочная зона вдоль Паркового ручья

Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова
Николай Литвинов
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О создании прогулочной зоны вдоль Паркового ручья (от Советского проспекта до Велосипедной дороги) Елена Дятлова написала на своей странице в Facebook.

- «Гидротехник» уже получил задание расчистить заросли вдоль берегов, чтобы на месте бурьяна смогли проложить дорожки из лиственницы, не трогая крупные деревья. Там предстоит большая работа по тампонированию незаконных выпусков, но главное - благоустройство необходимо состыковать по срокам с расчисткой русла водоема, - написала глава администрации. - Я инициировала совещание у губернатора по этому вопросу, по итогам которого Антон Андреевич дал поручение профильному министерству разработать проект очистки.