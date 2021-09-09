Калининградским паралимпийцам выплатят 1,2 миллиона рублей

Серебряная медалистка Паралимпиады в Токио Александра Ручкина (прыжки в длину) и обладательница бронзы Юлия Майя (фехтование на колясках) получат вознаграждения из бюджета Калининградской области. Как сообщает «РБК-Калининград», Александра может рассчитывать на 750 тысяч рублей, Юлия — на 500 тысяч. Такие выплаты предусмотрены региональным законом «О мерах дополнительного материального обеспечения ведущих спортсменов Калининградской области и их тренеров».

Помимо премий обеим спортсменкам полагается областная стипендия. На протяжении четырех лет Александре Ручкиной будут выплачивать по 20 тысяч в месяц, Юлии Майя - по 10 тысяч.