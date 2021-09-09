В Калининграде построят новый сквер и набережную вдоль Преголи

Глава Калининграда Андрей Кропоткин посетил с рабочим визитом несколько дворов, которые приводят в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды». Общааясь с журналистами, Андрей Кропоткин сообщил появлении нового сквера и набережной вдоль Преголи. Речь идет о территории возле музыкальной школы имени Чайковского на улице Эпроновской.

- Сейчас зеленая зона вдоль набережной по большому счету брошена, а место хорошее. И мы хотим сделать как сквер, а дальше — набережная, - рассказал Андрей Кропоткин.

В 2021 году в Калининграде в общей сложности благоустроят 14 дворовых территорий, в которые входят 40 многоквартирных домов. Общая смета - 143 млн рублей.