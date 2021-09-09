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Происшествия9 сентября 2021 10:26

За сутки в Калининградской области сбили двух пешеходов

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В четверг, 8 сентября, в Калининградской области в ДТП пострадали два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На Советском проспекте в Калининграде водитель «Шевроле» отвлекся от управления и сбил 51-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по зебре. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения.

В Советске на Калининградском шоссе водитель «Шкоды» не уступил дорогу и сбил 67-летнюю женщину, которая дисциплинированно переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате наезда пенсионерка получила телесные повреждения.