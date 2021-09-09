Ревнивый калининградец повредил автомобиль бывшей сожительницы

В полицию Балтийска обратилась расстроенная 39-летняя жительница Приморска, которая сообщила, что кто-то разбил стекла в ее «Мицубиси». Инцидент произошел на одной из улиц в Приморске.

Участковые в ходе проверки выяснили, что автомобиль повредил ее бывший сожитель. Как было установлено, очередная ее встреча со злоумышленником закончилась конфликтом, после которого он целенаправленно из ревности разбил стекла в машине. Ущерб в настоящее время устанавливается.

В отношении 43-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».