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Общество9 сентября 2021 10:40

Калининградец оплатил долг в 106 тысяч, чтобы вернуть арестованный Range Rover

Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

Житель Светлогорского района погасил задолженность по налогам, кредитам и штрафам после ареста автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

Всего мужчине необходимо было заплатить 106 тысяч рублей, однако он не исполнял решение суда и скрывался от приставов.

В ходе совместного рейда с сотрудниками ГИБДД и благодаря камерам системы «Безопасный город» приставы установили маршрут передвижения его автомобиля Range Rover. На одной из улиц Калининграда машина была остановлена и арестована.

Чтобы вернуть имущество, владелец в тот же день полностью погасил задолженности по всем исполнительным производствам.