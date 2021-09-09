В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 9 сентября нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в четверг, 9 сентября, в течение дня отключено электричество в домах на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов света не будет на ул. Алданской, 10 (поликлиника № 6), 15.

До 18 часов электричество отключено на:

ул. Клиническая, 19а, 21 к. 1, 2,

ул. Фрунзе, 17-21,

ул. Дзержинского, 165, 168, 168а-е,

ул. Серж. Мишина, 14а, 17, 17а, 18, 18а, 20, 21а, 22,

ул. Дубинина, 24 (Дом сестринского ухода), 25, 27,

ул. Тихоненко, 1, 1а, 5, 6, 8а, 9, 12а.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 09.30 до 16.00 -

ул. Хрустальная, 5,

ул. Дюнная, 5, 7, 12-14, 18 к. 5,

с 10.00 до 15.00 -

ул. Киевская, 12а, 132а,

с 10.00 до 17.00 -

ул. Белинского, 1-21, 2-4,

ул. Воздушная, 64б, 66а,

ул. Бассейная, 23-29.

Горячее водоснабжение приостановлено:

с 08.30 до 17.00 -

ул. Зеленая, 82,

ул. Балтийская, 26-38.