Синоптики рассказали о резком изменении погоды на выходных в Калининграде

. Фото: Александр Подгорчук

На предстоящих выходных погода в Калининграде резко изменится. Впрочем, впереди еще есть несколько дней бабьего лета. По прогнозу Гидрометцентра России, температура на уровне +25 градусов сохранится и в четверг, и в пятницу, и в субботу.

9 и 10 сентября синоптики ожидают в нашем городе солнечную и сухую погоду. Атмосферное давление будет близко к норме (758-759 миллиметров ртутного столба), скорость южного ветра не превысит 6 метров в секунду.

В субботу в Калининграде не исключен небольшой дождь. С приближением циклона ветер сменит направление на западное.

В воскресенье похолодает. Если накануне термометр покажет +25 градусов, то в последний день недели будет не больше +20..+21. Небо затянет облаками, снова пройдет дождь.