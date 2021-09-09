«РусЛайн» возобновляет прямые авиарейсы из Калининграда в Липецк

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Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажу авиабилетов из Калининград в Липецк. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Рейсы будут выполняться с 16 сентября один раз в неделю на 50-ти кресельных самолетах Bombardier CRJ-100/200. Полетная программа рассчитана до конца декабря 2021 года.

В сентябре рейсы в Липецк запланированы по четвергам. Вылет из Калининграда - в 07:00, прибытие в аэропорт Липецка - в 10:00. Вылет из Липецка - в 10:45, прилет в аэропорт «Храброво» - в 12:00.

С начала октября и до конца декабря рейсы будут выполняться по понедельникам. Вылет из аэропорта Калининграда – в 15:30, прилет в Липецк – в 18:45. Вылет из Липецка – в 09:00, прибытие в аэропорт «Храброво» - в 10:15.