Условия аккредитива в Райффайзенбанке можно сформировать онлайн

Райффайзенбанк первым на рынке реализовал возможность для клиентов полностью сформировать условия аккредитива онлайн. Теперь выход на сделку будет ещё быстрее.

Аккредитив — это безопасная форма сделки с недвижимостью. В ней участвует покупатель, продавец и третья сторона — банк. В этом банке открывается специальный счет, на который перечисляются деньги со счета покупателя, а продавец получает к ним доступ только после того, как выполнены все необходимые условия договора, например, зарегистрирован переход права собственности.

«Мы проанализировали, какие документы клиенты чаще выбирают — и добавили их в подсказки. Автоматизация выбора типов договора, объекта и условий аккредитива экономит в первую очередь время клиента. В офис банка нужно приехать всего раз — чтобы подписать заявление. Сейчас мы работаем над тем, чтобы и это можно было сделать удаленно», — говорит Антон Красильников, руководитель развития ипотечного кредитования Райффайзенбанка.

Сегодня 95% сделок с недвижимостью в Райффайзенбанке проходят через аккредитив. Это удобный и выгодный вариант для сделок с недвижимостью, который позволяет не платить за пересчет и перевозку наличных, деньги быстро переводятся со счёта на счёт в любой банк. Если сумма аккредитива без ипотеки более 1 000 000 руб, то он бесплатный для клиента.

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