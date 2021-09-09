В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении мужчины, стрелявшего в охранника из ружья

Инцидент произошел в ночь на 1 сентября на улице Богатырской в Калининграде. Во время конфликта возле ночного магазина 37-летний житель города взял из багажника автомобиля ружье и выстрелил в оппонента - 26-летнего сотрудника одного из охранных предприятий.

- На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы. Пострадавший назвал приметы напавшего на него мужчины. Полицейские обследовали район и задержали подозреваемого, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В квартире злоумышленника полицейские нашли и изъяли огнестрельное длинноствольное оружие с просроченной лицензией, стреляную гильзу и патроны.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему грозит два года лишения свободы.