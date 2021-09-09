15 школьников, 6 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: "КП" Архив
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 185 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 142 случая ОРВИ, 14 пневмоний и 29 бессимптомных.
Среди заболевших:
- 35 пенсионеров;
- 3 медицинских работника;
- 1 работник образования;
- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 6 работающих на промышленных предприятиях;
- 2 работника транспортных предприятий, водителей;
- 6 работников предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 1 сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;
- 2 работника с/х предприятия;
- 1 сотрудник учреждения культуры и досуга;
- 30 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 4 неорганизованный ребёнка до 6 лет;
- 4 воспитанника д/с;
- 15 школьников,
- 6 Студентов (БФУ;Гусевский политехникум, колледж информационных технологий и строительства; КМРК);
- 54 неработающих.