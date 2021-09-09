15 школьников, 6 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 185 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 142 случая ОРВИ, 14 пневмоний и 29 бессимптомных.

Среди заболевших:

- 35 пенсионеров;

- 3 медицинских работника;

- 1 работник образования;

- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 6 работающих на промышленных предприятиях;

- 2 работника транспортных предприятий, водителей;

- 6 работников предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 1 сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;

- 2 работника с/х предприятия;

- 1 сотрудник учреждения культуры и досуга;

- 30 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 4 неорганизованный ребёнка до 6 лет;

- 4 воспитанника д/с;

- 15 школьников,

- 6 Студентов (БФУ;Гусевский политехникум, колледж информационных технологий и строительства; КМРК);

- 54 неработающих.