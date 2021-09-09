В Калининграде задержали серийного вора

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району задержали по подозрению в хищении чужого имущества 41-летнего местного жителя. Мужчина активно промышлял в общественном транспорте, кафе и больницах.

Известно, что злоумышленник похитил кошелек, в котором находилось 7 000 рублей, со стола зазевавшегося посетителя кафе в торговом центре на улице Театральной. За пару дней до этого подозреваемый разбил пассажирское окно в «Фольксвагене», припаркованном во дворе дома по улице Невского, откуда похитил портативную колонку. Еще раньше мужчина украл мобильный телефон, оставленный без присмотра пассажиром рейсового автобуса № 87. Злоумышленник также подозревается в краже мобильника у пациента одного из лечебных учреждений города.

- Выяснилось, что все похищенные ценности подозреваемый сбывал прохожим, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

По фактам всех краж возбуждены уголовные дела. Полицейские проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Калининграда. Расследование продолжается.