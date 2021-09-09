В Светлом появится один из самых крупных в России рыбоконсервных заводов

Калининградская область представила достижения рыбохозяйственной отрасли на открывшемся сегодня IV Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, макет строящегося рыбоконсервного завода представлен группой компаний «За Родину». Ожидается, что с вводом предприятия в эксплуатацию в регионе почти в два раза увеличится выпуск рыбных консервов. Кроме того, будет создано более трехсот новых рабочих мест.

Кроме макета завода, в Санкт-Петербурге в эти дни демонстрируются макеты четырех типов рыбодобывающих судов, уже построенных и строящихся в настоящее время на верфях Калининградской области. На отдельном стенде свою продукцию демонстрирует компания «Фишеринг Сервис» - крупнейший российский производитель и поставщик рыбопромыслового оборудования и материалов из Калининградской области.