Здание ДК тарного комбината в Калининграде переделают в арт-резиденцию

. Фото: Иван МАРКОВ

Власти Калининградской области решили выкупить бывшее здание Дома культуры тарного комбината. Сегодня здание (оно расположено на улице Октябрьской) принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Недвижимость Лэнд».

Согласно проекту постановления о выделении средств, на покупку бывшего ДК из бюджета готовы выделить 37 миллионов рублей. Рассчитаться за здание власти планируют в три этапа до 2023 года, выплачивая по 12,3 миллиона рублей.

«Здание пригодно к эксплуатации, но требует приведения в соответствие с требованиями по безопасности, - отмечается в приложении к проекту постановления. - Эксплуатация здания позволит обеспечить задачу по организации деятельности многофункционального молодежного центра - арт-резиденции «Дом молодежи»».

Здание было построено в 1928 году. В разные годы здесь работали казино, ресторан и кинотеатр. В мае 1959 года здесь открылся Дом культуры бондарно-тарного завода, позже - ДК тарного комбината.

Открытие после очередного ремонта состоялось в декабре 2017 года. В бывшем ДК открылось арт-пространство «Дом Культуры».