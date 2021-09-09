За год цены на дома в Калининградской области выросли на 39%

Стоимость загородной недвижимости продолжает увеличиваться. Как выяснили аналитики Циан, с прошлого лета цены на дома максимально увеличились в Южном (+27%), Центральном (+24%) и Северо-Западном (+23%) федеральных округах.

Калининградская область вышла в лидеры по росту на северо-западе - прибавка составила +39%. На столько же подорожали дома в Ленинградской области.

- Калининградская область, как и Краснодарский край и Севастополь, рассматривается как курорт: лето не теплее, чем в большинстве регионов страны, но зато почти гарантирована безморозная зима, - отмечается в исследовании.

Эксперты указывают на то, что повышенной популярностью на рынке пользуются готовые дома и дачи — на них приходится 77% всех просмотров. Еще 20% покупателей интересуются земельными участками и 3% - таунхаусами.