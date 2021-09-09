Житель Светлогорска оставил 40-летнюю москвичку без секса и дорогих наушников

Неприятная, но запоминающаяся история приключилась с 40-летней москвичкой в курортном Светлогорске.

Дело было вечером. Звездное небо, Балтийское море, негромкая музыка из кафе. Сердце переполняла романтика. С таким переполненным сердцем московская гостья, как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, познакомилась с тремя молодыми людьми, жителями Светлогорска. Однако вместо того, чтобы петь серенады, парни предложили даме пить спиртные напитки (или она им предложила, сейчас это не имеет значения).

Поначалу пили (а, может, еще и пели) на скамейке в парке, потом женщина предложила зайти к ней в гости - в гостиничный номер. Молодые люди, разумеется, согласились. Там двое из гостей не выдержали градуса веселья и разошлись по домам. Москвичка и третий житель Светлогорска, которому суждено было стать злодеем этой истории, остались наедине.

- Хорошо, что они ушили, - сказала дама.

- Согласен, - ответил ее друг. - Только нам понадобиться еще шампанское. Сходить?

- Ну, конечно! Ты за шампанским, а я пока приведу себя в порядок, - ответила красавица.

Она перевела своему новому другу деньги (мужчина в этот вечер был на мели) и с предвкушением большой любви отправилась в ванную комнату. Однако любви не получилось - ни большой, ни малой. Напрасно прождав нового знакомого около часа, дама обнаружила, что не хватает не только его, но и некоторых ее личных вещей - пауэрбанка и дорогих наушников.

- Общая сумма ущерба составила 18 тысяч рублей, - сказали позже в полиции, куда обратилась разочарованная москвичка.

Злоумышленника нашли довольно быстро, для этого потребовалось всего пара-тройка часов. Воришкой оказался 18-летний парень, который ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Московской туристке вернули похищенные вещи. Но кто вылечит ее разбитое сердце?