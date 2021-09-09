Начав с кражи, калининградец вошел во вкус и перешел на грабеж

47-летнего калининградца будут судить сразу по двум статьям Уголовного кодекса - "Кража" и "Грабеж".

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, вначале мужчина обокрал собственную сестру, проживающую в поселке Яблоневка Гурьевского района. Воспользовавшись тем, что женщина спала, злодей вынес из ее дома телевизор, микроволновку и мультиварку. Сдал все это в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.

А через пару дней не повезло 47-летнему жителю Калининграда. В одном из дворов на Каштановой аллее он столкнулся со злоумышленником, который в это время, видимо, уже потратил все вырученные за микроволновку и мультиварку деньги.

- Отдавай все, что у тебя есть, а то плохо тебе будет! - грозно произнес воришка, ставший в этот момент грабителем.

- У меня только телефон, - произнес мужчина.

- Вот он-то мне и нужен!

Житель Каштановой аллеи покорно отдал свой "Самсунг", однако сразу после криминального инцидента обратился в полицию.

- Заявитель сообщил сотрудникам полиции приметы нападавшего и направление, в котором скрылся его обидчик. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали злоумышленника. Им оказался 34-летний местный житель, ранее судимый за хранение наркотиков, кражу, угон и разбой, - сообщили в полиции.