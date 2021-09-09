Алиханов: Поликлинику на улице Согласия в Калининграде откроем раньше срока - в 2022 году

. Фото: Правительство Калининградской области

В четверг губернатор Антон Алиханов совершил поездку по строящимся и реконструируемым объектам здравоохранения в Калининграде. Посетил он и строящуюся поликлинику на улице Согласия.

- Это первая строящаяся поликлиника в регионе за последние 30 лет, – сказал глава области. – До конца года здесь планируется уже закрыть контур. Сейчас переделываются сметы, так как подорожали некоторые элементы. На следующий год закладываем средства на закупку немонтируемого оборудования.

Как отметил губернатор, по контракту объект должен быть завершен до конца следующего года.

- Однако с учетом темпов, которые показывает подрядчик при строительстве поликлиники запустим ее раньше запланированного срока, - сказал Антон Алиханов.

В настоящее время, как сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области, завершена кирпичная кладка стен и перегородок подвала и наружных стен 1-3 этажей, устройство плит перекрытия 3-го этажа. Оштукатурены стены подвальных помещений и 1-го этажа. Возведен фундамент кислородно-газификационной станции и котельной, осуществлена врезка водопровода. Ведутся работы на 4-м этаже здания.

Напомним, что на улице Согласия предусмотрено размещение здания поликлиники для взрослых и детей с диагностическим центром на 1 120 посещений в смену, дизель-генераторной установки, котельной, кислородно-газификационной станции, газорегуляторного пункта, локальных очистных сооружений, канализационной насосной станции, трансформаторной подстанции. Общая стоимость объекта – 1,2 млрд рублей.