Новые корпуса Детской областной больницы в Калининграде готовы на 95 процентов

. Фото: Правительство Калининградской области

Готовность новых корпусов Детской областной больницы в Калининграде составляет 95 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

В частности, в настоящее время завершаются специализированная отделка в операционных, монтаж внутренних инженерных систем и лифтового оборудования, наружная отделка, обустройство сетей подачи кислорода. Уже завершены работы по строительству переходной галереи, благоустройству и озеленению территории. Поэтапно закупается оборудование.

- Работы здесь будут завершены до конца месяца, и нам останется только дозакупить недостающее немонтируемое оборудование, - сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. – Мы очень надеемся, что открытие нового лечебного корпуса произойдет до конца года, в крайнем случае – ранней весной следующего. Не видим никаких причин для волнения: подрядчики, которые здесь работали, очень нас порадовали.