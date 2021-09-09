В Калининградской области стартовали стратегические учения «Запад-2021»

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На полигоне «Правдинский» в Калининградской области в четверг, 9 сентября, прошла торжественная церемония открытия масштабных военных учений «Запад-2021».

Как сообщила «Звезда» с места события, на церемонии присутствовал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, командный состав армейского корпуса флота, а также ветераны Вооруженных сил и действующие военнослужащие. Подобные мероприятия прошли в четверг на полигоне «Хмелевка», а также в войсковых частях Калининградской области.

Российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» пройдут на нескольких полигонах в России и Беларуси и продлятся до 16 сентября. В них примут участие около 200 тысяч военнослужащих и более 700 единиц техники.