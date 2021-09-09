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Общество9 сентября 2021 22:08

В Балтийске торжественно отметят 800-летие князя Александра Невского

Кирилл Алексеев
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Фото: Калининградская епархия

В воскресенье, 12 сентября, в Балтийске пройдут торжества, посвященные 800-летию святого князя Александра Невского.

Как сообщили в пресс-службе Калининградской епархии, в 10:00 в храме св. Александра Невского (Патриаршее подворье) будет совершена Божественная литургия, которую возглавит архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим. По окончании Литургии на территории храма состоится торжественное возложение венков к памятнику Александру Невскому.

- После этого состоится большой концерт, а также всех присутствующих ждут угощения, - добавили в пресс-службе.

В епархии напомнили, что 2021 год объявлен президентом России Годом Александра Невского.