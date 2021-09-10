Власти заявили, что число ресторанов в Калининграде растет в геометрической прогрессии

На проходящим Столыпин-форуме министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков заявил, что из-за туристического бума в последнее время число заведений общепита в регионе растет в геометрической прогрессии. Причем господдержка владельцам кафе и ресторанов зачастую не требуется.

- Индустрия общественного питания у нас очень активно развивается даже без нашей помощи, увеличенное количество туристов этому способствует и количество ресторанов у нас увеличивается в геометрической прогрессии, - цитирует Кускова агентство ТАСС.

Вместе с тем на поддержку ресторанного и гостиничного бизнеса во время пандемии было направлено наибольшее количество денежных средств. Так, по линии регионального центра "Мой бизнес" отрасль получила в прошлом году около 1,4 млрд рублей, что в более чем два раза превышает показатель 219 года.