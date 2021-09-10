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Происшествия10 сентября 2021 10:01

В Нестеровском районе сгорела баня

Кирилл Алексеев
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В пятницу около 16 часов на пульт оперативного дежурного МЧС поступил сигнал о пожаре в поселке Садовое Нестеровского городского округа.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, горела одноэтажная кирпичная баня на площади 24 квадратных метров.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет в составе 4 человек и 1 единицы техники, - добавили в пресс-службе.