В Нестеровском районе сгорела баня

В пятницу около 16 часов на пульт оперативного дежурного МЧС поступил сигнал о пожаре в поселке Садовое Нестеровского городского округа.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, горела одноэтажная кирпичная баня на площади 24 квадратных метров.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет в составе 4 человек и 1 единицы техники, - добавили в пресс-службе.