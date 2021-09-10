В Черняховске разбирают на кирпич очередное историческое здание

. Фото: СОЦСЕТИ

Некогда красивый исторический дом на улице Гагарина в Черняховске, нелегально разбирают на кирпич. Здание, в котором раньше располагалась школа, стоит заброшенным уже около 10 лет. В свое время его окружили забором, чтобы закрыть доступ мальчишкам и нелегальным добытчикам немецкого кирпича. Однако впоследствии этот забор украли и сдали на металлолом. Здание оказалось беззащитным перед варварами.

"На днях я услышал, как внутри здания что-то с сильным грохотом упало, пыль поднялась, хорошо хоть никого не убило, - пишет очевидец в группе "Черняховск. Главный". - Оказалось, что там рабочие разрушают все, выполняя демонтаж - это я понял, когда в окно стал вылетать различный строительный мусор и кирпичи, аж зашевелились кусты. Разбирают здание на кирпич, звенят падающие сверху железяки. Сносят изнутри, скорее всего, не привлекая внимания".

Эти работы по демонтажу, явно незаконные, представляют также серьезную опасность для окружающих.

"Никаких знаков, лент ограничительных нет, а по этой дороге ходят люди в школу, на работу, а там прямо с окна кирпичи и строительный мусор кидают ребятки в окно и все это падает на землю", - отмечает неравнодушный житель Черняховска.

Реакция властей Черняховска на происходящие события пока не последовала.