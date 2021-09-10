В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 10 сентября нет света и воды

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде в пятницу, 10 сентября, в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет на:
Еловая аллея, 14-24, 17-21,
ул. Куйбышева, 60-64, 80-82,
ул. Ю. Костикова, 4-40, 5-97,
ул. Клиническая, 21,
ул. Огарева, 4-8,
ул. Брамса, 28-32, 31-33,
ул. Репина, 3-5,
ул. Римского-Корсакова, 16а, 18.
Холодное водоснабжение приостановлено:
с 09.00 до 16.00 –
ул. Докука, 1, 1а, 3;
с 09.30 до 16.00 –
ул. Римского-Корсакова, 16-16а.