В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 10 сентября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в пятницу, 10 сентября, в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

Еловая аллея, 14-24, 17-21,

ул. Куйбышева, 60-64, 80-82,

ул. Ю. Костикова, 4-40, 5-97,

ул. Клиническая, 21,

ул. Огарева, 4-8,

ул. Брамса, 28-32, 31-33,

ул. Репина, 3-5,

ул. Римского-Корсакова, 16а, 18.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 09.00 до 16.00 –

ул. Докука, 1, 1а, 3;

с 09.30 до 16.00 –

ул. Римского-Корсакова, 16-16а.