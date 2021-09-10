Житель Советска пойдет под суд за самодельный пистолет

Житель Советска стал фигурантом уголовных дел за незаконное хранение и изготовление оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе обыска в квартире 23-летнего местного жителя полицейские обнаружили предмет, конструктивно схожий с пистолетом.

Эксперты квалифицировали изъятое как короткоствольный дульнозарядный пистолет с затравочным отверстием и 16-миллиметровым диаметром ствола. Несмотря на то, что, по заключению экспертов, самодельное оружие еще не использовалось, пистолет был пригоден для совершения выстрелов. Как выяснили оперативники, оружие злоумышленник изготовил самостоятельно.

Молодой человек пояснил полицейским, что он ему нужен был для развлечений.