По Гурьевскому району бродит бык-убийца

В минувший четверг, 9 сентября, в полицию Гурьевского района сообщили о том, что на пастбище вблизи поселка Кошевое обнаружен труп мужчины с рваными ранами бедра и другими повреждениями. Погибшим оказался 62-летний фермер, занимавшийся разведением крупного рогатого скота. По предварительным данным, мужчина стал жертвой содержавшегося у него в хозяйстве быка-производителя.

- По данному факту Гурьевским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка, - сообщили в региональном управлении СКР. - Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.

А теперь внимание! Подозреваемого быка пока не удалось отловить, он до сих пор бродит на воле. Поэтому УСКР призывает граждан соблюдать осторожность!