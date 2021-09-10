Евгения Кукушкина рассказала, может ли Калининград остаться без новых трамваев

"Корсар" на Советском проспекте Фото: Александр Подгорчук

В пятницу 10 сентября журналисты поинтересовались у министра развития инфраструктуры Калининградской области Евгении Кукушкиной, не останется ли Калининград без новых трамваев из-за приостановки торгов по инициативе ФАС.

- Об этом мы с вами узнаем в понедельник, - ответила Кукушкина. - Центральный аппарат ФАС объявил перерыв до понедельника. Насколько я знаю, сегодня должно быть подведение итогов результатов данных торгов на оказание услуг по лизингу.

- А какой-то план «Б» по трамваям есть? – уточнили журналисты.

- Если вдруг центральный аппарат ФАС России установит какие-то нарушения, надо будет устранить эти нарушения и объявить о торгах повторно. В чем проблема? У нас это не единственная закупочная процедура, приостановленная по жалобе потенциальных участников. Это нормальная практика.

Напомним, жалоба в ФАС на электронный аукцион поступила 7 сентября от компании «Сейф Технолоджи». Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.