На эскалаторе калининградского ТЦ 2-летнему мальчику оторвало фалангу пальца

Вечером 9 сентября в торговый центр на улице Согласия в Калининграде пришел горожанин вместе со своим 2-летним сыном. Остановившись у эскалатора, мужчина высадил ребенка из коляски и стал искать в ней какие-то вещи. Тем временем оставленный без присмотра мальчик встал на первую ступеньку ленты, движущейся навстречу, и упал. При этом кисть ребенка попала под ограничитель ступеней эскалатора. Кончилось все печально – у малолетнего оказалась ампутирована фаланга пальца на руке. Пострадавшего госпитализировали.

По факту произошедшего следственным отделом по Ленинградскому району регионального Управления СКР организована доследственная проверка.