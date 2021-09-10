В калининградском зоопарке появился шаровидный броненосец

Фото: Мария Козьякова Фото: Калининградский зоопарк

Коллекция Калининградского зоопарка пополнилась новым видом. Накануне из зоопарка Варшавы приехал шаровидный броненосец, сообщает пресс-служба зоопарка

Молодой самец, который родился 27 октября 2017 года. Сразу после приезда животное поместили в карантин на 21 день. По окончании карантина броненосец переедет в вольер ленивца в Доме тропических птиц.

Броненосцы обитают в Южной и Центральной Америке, это достаточно теплолюбивые животные, поэтому температура в вольере поддерживается на уровне 21-24 градусов, постоянно работает увлажнитель воздуха.

Шаровидные броненосцы – единственные представители этого вида, которые умеют в случае опасности сворачиваться в шар, так, что их тело, «забронированное» костными и роговыми щитками, становится «непреступной крепостью» для хищников. Это высокоинтеллектуальные, очень подвижные и неприхотливые животные, они быстро привыкают к человеку и с радостью идут на контакт.