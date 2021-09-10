В Гурьевском районе столкнулись автобус, микроавтобус и бензовоз

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Гурьевском районе в пятницу утром произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса на 19 километре автодороги «Калининград-Мамоново» выбрал неверную дистанцию и врезался в микроавтобус «Мерседес». От удара «микрик» отбросило на ехавший впереди бензовоз.

По данным полиции, на место скорая помощь не вызывалась, информация о пострадавших ни в лечебные учреждения, ни в ГИБДД пока не поступала.