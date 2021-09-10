7 медиков, 12 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 188 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 152 случая ОРВИ, 9 пневмоний и 27 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 35 пенсионеров;

- 7 медицинских работников;

- 7 работников образования;

- 3 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 8 работающих на промышленных предприятиях;

- 6 работников транспортных предприятий, водителей;

- 13 работников предприятий пищевой промышленности;

- 5 сотрудников охранных предприятий;

- 4 работника с/х предприятия;

- 1 сотрудник учреждения культуры и досуга;

- 5 сотрудников банков;

- 1 вахтовик;

- 36 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 3 воспитанника д/с;

- 12 школьников;

- 4 студента (БФУ;КГТУ; советский техникум-интернат);

- 38 неработающих.