7 медиков, 12 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

.
Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 188 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 152 случая ОРВИ, 9 пневмоний и 27 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 35 пенсионеров;
- 7 медицинских работников;
- 7 работников образования;
- 3 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 8 работающих на промышленных предприятиях;
- 6 работников транспортных предприятий, водителей;
- 13 работников предприятий пищевой промышленности;
- 5 сотрудников охранных предприятий;
- 4 работника с/х предприятия;
- 1 сотрудник учреждения культуры и досуга;
- 5 сотрудников банков;
- 1 вахтовик;
- 36 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 3 воспитанника д/с;
- 12 школьников;
- 4 студента (БФУ;КГТУ; советский техникум-интернат);
- 38 неработающих.