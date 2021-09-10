В Калининграде мошенники рассылают письма бизнесменам за подписью губернатора

В Калининградской области зафиксированы случаи мошенничества с использованием реквизитов органов власти и должностных лиц.

Как рассказал руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, представителям бизнес-сообщества поступают письма от «Администрации Калининградской области», подписанные «Губернатором Калининградской области», с просьбой оказания финансовой поддержки общественно значимым программам региона.

«Правительство Калининградской области информирует, что не имеет отношения к подобной корреспонденции, и просит соблюдать бдительность», - сказал Лысков.

При получении подобных писем предлагается обращаться в правоохранительные органы или в Службу по противодействию коррупции Калининградской области по телефонам:(4012) 599-060, (4012) 570-068.