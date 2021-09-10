В Калининградской области начался фестиваль «Цифровое будущее России»

В Калининграде стартовал фестиваль инженерно-технического творчества и IT для детей и молодежи «Цифровое будущее России».

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в ходе фестиваля пройдет инклюзивный турнир «Янтарный робот», серия хакатонов по программированию и робототехнике KD Hack, выставки научно-технического творчества и «Ретро-техно», мастер-классы по обучению детей и молодежи IT-технологиям.

Кроме того, в этом году в рамках фестиваля запустили новый проект для школьников, студентов, родителей и педагогов «Цифровое будущее онлайн».

- В течение месяца участники смогут ежедневно принимать участие в прямых эфирах ведущих лидеров цифровой индустрии региона, задавать им свои вопросы, смотреть видеолекции. Для педагогов будут размещаться видеоролики открытых уроков на тему цифровизации, - пояснили в пресс-службе.