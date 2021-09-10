У калининградца украли ворованный рюкзак

Импровизированный пикник в компании знакомых на лавочке у одного из домов по улице Красносельской для 41-летней жительницы Калининграда оказался безнадежно испорчен. Когда дама уже собиралась домой, обнаружила, что ее рюкзак бесследно пропал. А в рюкзаке - три банковские карты, мобильный телефон, пауэрбанк, наушники и электронные сигареты, всего на сумму 15 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Центральному району провели свои оперативно-разыскные мероприятия и вычислили вора, которым оказался один из участников уличного пиршества. Причем, несмотря на свои 18 лет, будучи уже человеком в подобных делах опытным (в биографии имеется судимость), парень припрятал добычу в ближайших кустах. Ну, чтобы не поймали с поличным. А когда все-таки попался и, сознавшись в содеянном, повел оперов к тайнику, выяснилось, что тот пуст! По всему, злосчастный рюкзак кто-то еще приметил и в свою очередь присвоил.

Поразмыслив немного, полицейские возбудили в отношении задержанного уголовное дело по признакам 158-й статьи УК РФ, карающей за кражу. И теперь устанавливают местонахождение украденных вещей и тех, кто их повторно украл.