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Общество10 сентября 2021 17:27

В Калининграде на ремонт тротуаров на Ленинском проспекте потратят 7,2 млн рублей

До Нового года должен быть приведен в порядок участок от улицы Багратиона до Ольштынской
Кирилл Алексеев
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Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде пройдут торги по выбору подрядчика на ремонт тротуара на Ленинском проспекте - от перекрестка с улицей Багратиона до Ольштынской (нечетная сторона).

Как сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда, на эти цели город готов потратить 7,2 млн рублей.

- Окончание приема заявок через неделю. Потом у победителя аукциона будет 20 дней на получение ордеров и согласование проекта организации движения, после чего еще 40 дней на выполнение непосредственно самого ремонта. После этого в течение 12 дней будет проходить приемка-сдача объекта, - отметили в мэрии.

Сообщается, что при ремонте будут учтены требования безбарьерной среды, перед бывшим рестораном «Ольштын» замостят парковку, а ступеньки у фотосалона на углу улицы Ольштынской будут «подрезаны».