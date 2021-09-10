В Калининграде на ремонт тротуаров на Ленинском проспекте потратят 7,2 млн рублей

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде пройдут торги по выбору подрядчика на ремонт тротуара на Ленинском проспекте - от перекрестка с улицей Багратиона до Ольштынской (нечетная сторона).

Как сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда, на эти цели город готов потратить 7,2 млн рублей.

- Окончание приема заявок через неделю. Потом у победителя аукциона будет 20 дней на получение ордеров и согласование проекта организации движения, после чего еще 40 дней на выполнение непосредственно самого ремонта. После этого в течение 12 дней будет проходить приемка-сдача объекта, - отметили в мэрии.

Сообщается, что при ремонте будут учтены требования безбарьерной среды, перед бывшим рестораном «Ольштын» замостят парковку, а ступеньки у фотосалона на углу улицы Ольштынской будут «подрезаны».