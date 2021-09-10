Власти Калининграда не планируют строить разворотное кольцо у мотеля «Балтика»

В пятницу, 10 сентября, министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина заявила журналистам, что региональное правительство не планирует строить круговую развязку в конце Московского проспекта.

Как утверждает Кукушкина, обустройство круговой развязки в районе мотеля «Балтика» зависит от категории трассы.

- Если это первая категория, как Северный обход, то я себе плохо представляю там круговую развязку. Но если нет, то вполне можно проработать такой вариант, - пояснила министр, однако дала понять, что такой вариант пока не рассматривался.

Напомним, разворот у мотеля «Балтика» хотели запретить еще с 4 сентября, однако местные жители запротестовали и составили петицию в адрес губернатора. После этого разворот было решено оставить.