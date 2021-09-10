В Калининградскую область на учения «Запад-2021» приедут офицеры НАТО

За ходом проходящих в настоящее время на нескольких полигонах России и Белоруссии стратегических учений «Запад-2021» будут наблюдать несколько представителей Литвы. Об этом, как сообщает издание Delfi, заявил министр обороны прибалтийской республики Арвидас Анушаускас.

- На следующей неделе, по сути, в самые последние дни активной фазы учений, с нашей стороны должны быть два или три человека, которые будут представлять Литву и наблюдать за учениями со стороны, – сказал Анушаускас.

Напомним, российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» продлятся до 16 сентября. В них принимают участие около 200 тысяч военнослужащих, 80 самолетов и вертолетов и более 700 единиц техники.