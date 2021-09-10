Участковые полиции при поддержке СОБР Росгвардии провели рейд на Калининградском заливе

У задержанных изъяли весь улов - 140 рыб. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Балтийске возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

- Участковые уполномоченные ОМВД России по Балтийскому городскому округу совместно с сотрудниками федерального агентства по рыболовству при силовой поддержке СОБР Росгвардии в районе Балтийской косы провели рейд, в ходе которого задержаны местные жители, ловившие рыбу незаконным способом, - рассказали в пресс-службе.

При проверке выяснилось, что задержанные - безработные мужчины, их возраст - 36 и 38 лет. Рыбаки вышли на моторной лодке в Калининградский залив. Отошли от берега примерно на километр. Использовали запрещенное орудие лова – десять 60-метровых лесковых сетей. Их улов - 140 рыб, среди которых: судак, лещ, камбала, плотва, рыбец, окунь и густера.

Полицейские изъяли лодку и рыбу. Материальный ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, оценен в 120 тысяч рублей.

- В отношении рыбаков возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба». Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на два года, - подчеркнули в полиции.