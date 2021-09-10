В Калининграде на всю ночь перекрыли улицу Колхозную

. Фото: мэрия Калининграда

Из-за ремонтных работ в ночь на субботу перекроют улицу Колхозную в Калининграде.

Как сообщили в городской администрации, движение будет ограничено с 19 часов пятницу до 11 часов субботы, 11 сентября. Причина - работы по укладке верхнего слоя асфальта.

В мэрии пояснили, что перекрыть Колхозную по полосам, как это обычно делается, не представляется возможным, и принесли извинения горожанам за доставленные неудобства.

- Извиняемся за доставленные неудобства, с учетом этой информации планируйте вечер пятницы провести "без руля", - добавили в администрации.