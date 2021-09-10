Кукушкина объяснила, зачем ремонтировать дорогу, где «нет ям, колдобин и выбоин»

Евгения Кукушкина. Фото: Иван МАРКОВ

В пятницу на встрече с журналистами министр по развитию инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина объяснила, зачем нужно ремонтировать Балтийское шоссе, где дорожное полотно в настоящее время находится в приемлемом состоянии.

- Все лето интересовались по поводу необходимости ремонта подъезда к Светлогорску, Пионерскому, Зеленоградску, - издалека начала Кукушкина. - У всех был вопрос: «Зачем вы это делаете? Там же нет ям, колдобин и выбоин». Ремонт дороги требуется не только, когда на ней есть ямы, колдобины и выбоины, а когда специалисты устанавливают, что следующую зиму дорога не переживет. По ней пошли трещины, какие-то разрывы, и это не видно нам как автомобилистам. Чтобы у нас в следующем году при подъезде к Светлогорску, Пионерскому и Зеленоградску у нас не было ям и колдобин, ремонт делается сейчас. Если у нас будет такая же зима, как в этом году, дорогу просто напросто за счет трещины разорвет.

После этого Евгения Кукушкина напомнила, что сейчас ведется проектирование 3-й и 6-й очереди Приморского кольца, которое планируется завершить в следующем году.

- Есть у нас определенные проблемы и сложности, потому что это глобальный проект. Но, тем не менее, это позволит построить в Балтийск не «дорогу смерти», а хорошую трассу, - заключила глава министерства.