В Калининграде ученые сделали 3D-модель дома, в котором жил Иммануил Кант

. Фото: БФУ им. И. Канта

Ученые БФУ имени Канта сделали 3D-модель дома, в котором в XVIII веке в Кенигсберге жил великий философ. Здание было снесено в конце позапрошлого века.

Как сообщили в пресс-службе калининградского университета, с помощью 3D-моделирования сотрудникам научно-исследовательского центра социально-гуманитарной информатики БФУ удалось на основе исторических источников создать реалистичную модель дома Канта, представить как внешний вид здания, так и его внутренние помещения.

- В проекте представлен экстерьер дома и окружающей его городской среды, прихожая на первом и втором этажах, лекционный зал, кухня, рабочий кабинет, гостиная, спальня, библиотека и столовая. Реконструкция выполнена на основе изучения некоторых подлинных вещей из дома Канта, находящихся в музеях Германии, а также имеющихся письменных и визуальных источников, в которых отражены внешний вид здания и упомянуты некоторые предметы мебели, - пояснили в пресс-службе.

Как сообщается, реконструкция дома Канта в Кенигсберге в 3D - это начальный этап проекта «Эпоха Иммануила Канта», который реализует БФУ. В дальнейшем, совместно со специалистами МГУ им. М. В. Ломоносова, будет создана интерактивная экскурсия.

- По дому можно будет перемещаться, появится звуковое сопровождение на русском и английском языках, отдельные предметы получат исторические справки, также будут доступны тексты некоторых источников, - отметили в университете.