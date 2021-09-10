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Общество10 сентября 2021 21:06

В Калининграде прохожие обнаружили труп женщины

О чем незамедлительно сообщили правоохранителям
Надежда РЖЕВСКАЯНадежда РЖЕВСКАЯ
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По факту смерти 86-летней калининградки следственным отделом Московского района регионального Следственного комитета организована доследственная проверка.

По факту смерти 86-летней калининградки следственным отделом Московского района регионального Следственного комитета организована доследственная проверка.

Фото: Клопс.Ru

В пятницу, 10 сентября в правоохранительные органы Калининграда обратились прохожие, случайно наткнувшиеся на труп женщины около строящего жилого комплекса на улице Летней.

- По данному факту следственным отделом Московского района Калининграда регионального Следственного комитета организована доследственная проверка, - сообщила «Комсомолке» старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации регионального СК Наталья Гацко.

Погибшую уже опознали родственники. Ею оказалась 86-летня жительница Калининграда. По предварительным данным, она страдала потерей памяти. Ушла из дома по улице Батальной в среду, 8 сентября.

При осмотре следователями признаков насильственной смерти не обнаружено. Есть данные, указывающие на то, что с момента наступления смерти прошло около суток.

По словам Натальи Гацко, уже назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам комплексной проверки следствие примет процессуальное решение.