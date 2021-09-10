В Калининграде начальник ГАИ поощрен наградным пистолетом

Игорь Илларионов вручает руководителю областной Госавтоинспекции Геннадию Бубенову наградной пистолет. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В пятницу, 10 сентября в региональном УМВД прошла коллегия по итогам работы за 8 месяцев 2021 года. Совещание провел начальник управления генерал-майор полиции Игорь Илларионов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вот несколько итоговых цифр, прозвучавших во время коллегии:

- в 2021 году общий уровень преступлений в регионе снизился на 5,4 %;

- тяжких и особо тяжких преступлений стало меньше на 6,3 %, а уличных – меньше на 10,7 %;

- на 34,4 % сократились убийства, на 14,9 % факты причинения тяжкого вреда здоровью, на 28,7 % квартирные кражи, почти наполовину стало меньше разбойных нападений и на треть меньше грабежей;

- возросло количество раскрытых наркопреступлений, при этом на 17,9% увеличилось число раскрытых тяжких и особо тяжких таких составов. Из незаконного оборота изъято более 20 килограммов различных наркотических средств;

- количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 10,1%, число раненных сократилось на 7,8% (количество погибших уменьшилось на 6,9%).

Во время совещания прошло и награждение отличивших сотрудников.

Так, за образцовое исполнение служебного долга, профессионализм в обеспечении законности и правопорядка Игорь Илларионов вручил руководителю областной Госавтоинспекции наградной пистолет, которым полковник полиции Геннадий Бубенов был поощрен приказом Министра внутренних дел России.

- Медалями «За доблесть в службе» были удостоены начальник управления по вопросам миграции Елена Аксенова и заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Александр Захаров, - отметили в пресс-службе регионального УМВД.