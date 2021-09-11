В Калининграде отправили под суд 30 участников ОПГ

В текущем году за первые восемь месяцев калининградские полицейские изъяли более 20 килограммов наркотиков и отправили под суд 30 участников ОПГ наркоторговцев, в том числе восемь организаторов. При этом раскрываемость тяжких и особо тяжких наркопреступлений выросла на 17,9%.

Как отметили в управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД в настоящее время большинство фактов сбыта осуществляется с использованием IT-технологий.

- Для распространения наркотиков злоумышленник используют торговые площадки в теневом сегменте сети интернет, так называемом, «даркнете». Несмотря на принимаемые злоумышленниками меры конспирации, сотрудники полиции регулярно пресекают деятельность подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков и выращиванию каннабиса, - отметили в управлении.