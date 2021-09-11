За сутки в Калининградской области коронавирусом заболели 186 человек

За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 186 новых заболевших коронавирусной инфекцией, и общее число заболевших с момента начала пандемии составило 50 939 человек. При этом за сутки 183 человека выписали из больниц. Об этом сообщили в федеральном штабе по контролю за распространением заболевания.

Всего в России за последние сутки выявлен 18 891 случай COVID-19 в 85 регионах, из них 1 425 (7,5%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 796 летальных исходов. За весь период в нашей стране от коронавируса скончался 191 961 человек.